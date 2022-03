Mahmood e Blanco inseparabili: "Ci mandiamo video stupidi"

Mahmood e Blanco, durante il Festival, sono sembrati tranquilli e sempre con i piedi per terra, nonostante tutti li dessero per favoriti, da subito. In realtà, entrambi erano super emozionati e… superstiziosi. Nella video-intervista #atupertu, Blanco ha spiegato che la “super” emozione era dettata dal fatto che si “scontravano” con grandi artisti italiani come Elisa. Mahmood ha invece spiegato che avevano i piedi ben piantati per una questione di sfortuna. “Se ti dicono che vinci, che vinci, che vinci… è come se te la gufano”, ha detto.