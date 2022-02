Mahmood e Blanco: “Capitani al Fanta Sanremo? Siamo da cartellino rosso”

Com'è nata la partecipazione al Festival in coppia?

Mahmood: “Ci siamo conosciuti un po' per caso in studio dal produttore Michelangelo, abbiamo scritto una canzone insieme, volevamo uscire a gennaio con il video già pronto, in realtà. Il papà di Blanco gli ha detto di buttarsi e andare a Sanremo, lui ha detto sì. Anche mia mamma Anna ha detto: 'Se la portate a Sanremo, questa canzone arriva subito, non è come le altre tue che devi ascoltarle più volte'”