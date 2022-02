Mahmood e Blanco: “Brividi” è il brano più trasmesso dalle radio

“Brividi” è la canzone che ha visto trionfare Mahmood e Blanco, coppia inedita, all'ultimo Sanremo. Il singolo, che guida la classifica EarOne, sta per raggiungere i 20 milioni di clic su YouTube con il video ufficiale. Con “Brividi” i due artisti rappresenteranno l'Italia all'Eurovision Song Contest, in programma a maggio a Torino.