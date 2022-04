Mahmood e Blanco: ascolta la versione corta di “Brividi” per l’Eurovision

La versione Eurovision di “Brividi” si apre a cappella con la sola voce di Mahmood. Dopo circa 8 secondi senza musica, il pianoforte inizia ad accompagnare Mahmood fino all’arrivo del primo ritornello ormai noto a tutti. Il pezzo procede come lo conosciamo per poi modificarsi nuovamente dopo lo special cantato anche da Blanco. La canzone si chiude con il ritornello accorciato, come rivelato qualche giorno fa, cantato su poche note di piano. La musica si ferma e i due artisti terminano il pezzo.