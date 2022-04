Mahmood e Blanco all'Eurovision 2022: ecco la versione da 3 minuti di Brividi

Così, ora, Brividi avrà il ritornello finale più corto. L'originale è: "Nudo con i brividi/A volte non so esprimermi/E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre/E ti vorrei rubare un cielo di perle/E pagherei per andar via/Accetterei anche una bugia/E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre/E mi vengono i brividi, brividi, brividi". La versione rivisitata è: "Nudo con i brividi/A volte non so esprimermi/E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre/E mi vengono i brividi, brividi, brividi".