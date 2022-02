Mahmood & Blanco vincono il Festival di Sanremo 2022

Premio della Critica Mia Martini a Massimo Ranieri per "Lettera di là dal mare";

Premio della Sala Stampa Lucio Dalla a Gianni Morandi per "Apri tutte le porte";

Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, assegnato dalla commissione musicale, a Fabrizio Moro per "Sei tu";

Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior compisizone musicale, assegnato dall'orchestra del Festival, a Elisa per "O forse sei tu".