In meno di due settimane, da quando è stata presentata per la prima volta al Festival di Sanremo 2022, “Brividi” è già stata scaricata oltre 100mila volte solo nel nostro Paese. Il brano, però, va fortissimo anche oltre i nostri confini: è al primo posto tra i brani più acquistati, su Apple Music e su iTunes anche in Svizzera e sta attirando sempre più attenzione in altre nazioni europee come Spagna e Germania.