Mahmood al Forum di Assago: biglietti polverizzati in meno di 24 ore

"Mi raccomando prendeteli perché non vedo l'ora di cantare insieme a voi", aveva detto ieri (martedì 13) Mahmood riferendosi ai biglietti per il suo concerto al Forum di Assago (Milano) del 21 ottobre. La risposta dei suoi fan non si è fatta attendere: in meno di 24 ore, la data ha registrato il tutto esaurito. Non deve però temere chi non è riuscito ad accaparrarsi il biglietto, poiché l'artista ha già aggiunto un secondo live milanese, previsto per il 22 ottobre.