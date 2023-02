Mahmood a Sanremo: “Orgoglioso del nuovo Festival. A Elodie dico…”

Nell’attesa, l’artista ha contribuito alla realizzazione di “Ok. Respira”, il nuovo album di Elodie in uscita tra pochi giorni. La cantante è proprio tra i 28 Big in gara al Festival di quest’anno: “A Elodie, voglio tantissimo bene e spero che questo Sanremo sia per lei molto fortunato”, è il messaggio di Mahmood per l’amica. “Le auguro di spaccare tutto perché credo possa fare una bellissima figura”.