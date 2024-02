Mahmood si prende la classifica e arriva a RADIO ITALIA LIVE

Intanto, il primo Forum della vita di Mahmood è andato sold out in meno di 24 ore e la data è raddoppiata, quindi si esibirà nel palazzetto milanese il 21 e il 22 ottobre. E’ stata una vera sopresa: “In realtà non pensavo neanche di farlo il concerto al Forum quest'anno, mi sembrava ancora un traguardo difficile, perché comunque nel tour europeo avevamo attaccato due date al Fabrique, quindi ho detto: ‘Boh, quand'è che lo farò al Forum?’. In realtà la possibilità di farlo è arrivata prima del previsto e sicuramente non mi sarei mai aspettato di farlo sold out in un giorno e sicuramente non mi sarei mai aspettato di aprire altre date nei palazzetti, quindi io sono molto felice. Adesso ovviamente mi stanno già venendo tante idee in testa per lo spettacolo, anche come voglio farlo. Quindi sono molto felice”.