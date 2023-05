Madame porta “L’Amore” in Piazza Duomo

Madame esordisce con "Buonasera Milano!" e subito inizia a cantare “Il bene nel male”, suo grande successo presentato per la prima volta al Festival di Sanremo 2023 e primo estratto del suo secondo album in studio "L'amore". Come aveva spiegato lei stessa, la morale della canzone "è che puoi prendere ciò che di buono ti arriva da qualsiasi parte", senza giudizio, ma col solo desiderio di migliorarsi.