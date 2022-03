Madame in tour: non solo i club, ma anche i grandi festival estivi

Il debutto di Madame nei club era stato spostato, qualche mese fa, a causa della pandemia: il calendario vede già sold out il doppio appuntamento di Milano, che darà il via al tour il 3 e il 4 maggio 2022, ma anche la prima data a Firenze, quella a Torino e le ultime due a Roma. Restano biglietti, quindi, solo per il secondo appuntamento a Firenze (Tuscany Hall, 10 maggio), per il terzo a Milano (Alcatraz, 12 maggio) e per il concerto a Napoli (Palapartenope, 14 maggio).