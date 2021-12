Madame, in arrivo un doppio concerto per chiudere un grande 2021

Alla luce di tutti questi risultati, c'è grande attesa per il nuovo anno che sta per iniziare e che dovrebbe segnare il debutto di Madame nei club con il primo vero tour della sua carriera. La partenza è in programma a inizio maggio con una doppia data a Milano che diventerà tripla pochi giorni dopo: nel calendario, che conta già diversi sold out, ci sono anche le tappe a Firenze, Napoli, Torino e Roma.