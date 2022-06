Madame, il sole sul petto: nuovo tatuaggio per l’estate 2022, le foto

Madame è attesa da un nuovo tour di concerti, dopo il successo e i sold out della tranche outdoor. Gli appuntamenti continuano senza sosta fino ad agosto. Sono 10 le date outdoor che vedranno la cantante protagonista dei principali Festival estivi: la prima è in programma il 26 giugno al Parco degli Erzelli di Genova per Goa Boa The Nex Day.