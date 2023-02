Madame è tornata al Festival con “Il bene nel male” e si è immediatamente presa la scena. Ai microfoni di Mauro Marino e Manola Moslehi al Fuori Sanremo Intesa Sanpaolo, ha spiegato cosa c’è di diverso e di uguale rispetto alla partecipazione di 2 anni fa. “Aspettative, pregiudizi, consapevolezze… Intensità, magia, emozioni…”, ecco l’intervista completa in cui svela di avere un album in cantiere, spiega la scelta della cover di De Andrè e ringrazia il papà per i suggerimenti illuminanti.