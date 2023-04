Madame, ecco L’Amore: “Non volevo chiamare il disco così, poi mia mamma...”

Nel prossimo appuntamento di RADIO ITALIA LIVE che la vede protagonista, ci sarà modo di ascoltare anche una canzone contenuta ne “L’Amore” che Madame non ha mai proposto prima dal vivo. Non mancheranno anche i suoi più grandi successi, da “Voce” a “Marea”, nella puntata in onda questa sera, venerdì 31 marzo, alle 21.00 in contemporanea su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.