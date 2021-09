Madame e Sfera Ebbasta: “Tu mi hai capito” è il mantra di settembre

“Tu mi hai capito” è il nuovo singolo di Madame feat Sfera Ebbasta: il loro testo, con la musica di Bias e Charlie Charles, entra subito in testa candidando l'electro-ballad come mantra di settembre 2021. “Dedicalo a chi ti ha capito” è l'invito della cantante, alla vigilia del suo attesissimo tour estivo in giro per l'Italia.