Madame dirigerà il concerto a Melpignano della Notte della Taranta

La 24esima edizione della Notte dell Taranta sarà incentrata sul tema del “valore della libertà”. Madame e Melozzi saranno quindi i Maestri concertatori dello spettacolo. La giovane artista, autrice e interprete di brani come Voce e Marea, ha dichiarato: “Mescolando vari generi come il rap, il classico, il rock e appunto la pizzica troveremo il modo di comunicare 'il valore della libertà'. Spero di riuscire al meglio in questa impresa, sono gasatissima. Ci vediamo presto in Puglia”.