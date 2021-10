Måneskin: per il nuovo singolo “Mamma mia” un “party” in 17 città europee

I Måneskin annunciano il nuovo singolo “Mamma mia”, fuori l'8 ottobre, e lo presentano con un listening party in 17 città d'Europa. Il brano corona un 2021 incredibile per Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, dalla vittoria al Festival di Sanremo al trionfo all'Eurovision Song Contest. Intanto il tour 2022 è sold out.