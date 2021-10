Måneskin, niente live nel 2021: i concerti a Milano e Roma slittano al 2022

Per tornare a vedere dal vivo i Måneskin in Italia, dovremo attendere il 2022. Le doppie date a Milano e a Roma, in programma inizialmente nel mese di dicembre, sono state infatti rinviate e inserite all'interno del primo tour nei palazzetti, già previsto l'anno prossimo e già interamente sold out, che si concluderà con l'evento all'Arena di Verona.