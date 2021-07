Måneskin: l'ultima trasformazione, i numeri mondiali, le news sui tour

Inoltre “Beggin’”, Disco d’Oro in Finlandia, Malesia e Polonia, ha ottenuto sette Dischi di Platino in Russia e sta scalando le classifiche in Australia, dove è al numero 3 con “I wanna be your slave” al decimo posto, ma pure in Brasile (#17) e Perù (#9), Paese in cui è presente anche al primo posto nella classifica Viral 50, insieme a altri sette brani della band. “I wanna be your slave” e “Beggin’” si sono inoltre classificati nella Top 50 americana e nella Uk Singles Chart, rispettivamente in posizione #6 e #10, confermando così i Måneskin come il primo gruppo italiano della storia con due singoli contemporaneamente nella Top Ten britannica.