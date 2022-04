Måneskin: il Circo Massimo di Roma è sold out. Oltre 70mila biglietti venduti

Dopo il recente riconoscimento a Los Angeles durante gli iHeart Music Awards 2022, dove sono stati premiati come “Best New Alternative Artist”, i Måneskin torneranno finalmente live in Italia con tre appuntamenti per il 2022: il 28 aprile all'Arena di Verona, già sold out, il 23 giugno allo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro e il 9 luglio nella Capitale.