Måneskin, doppia nomination ai Brit Awards

La cerimonia di consegna dei Brit Awards è in programma l’8 febbraio del 2022 alla O2 Arena di Londra. I Måneskin hanno ricevuto una doppia candidatura: “Gruppo internazionale dell’anno”, categoria in cui fra gli altri dovranno sfidare i BTS e gli ABBA, e “Canzone internazionale dell’anno”. In nomination, oltre a “I Wanna be your slave” dei Måneskin, ci sono canzoni di star come Billie Eilish, Justin Bieber e The Weeknd.