Måneskin, ci sono anche 2 brani in italiano nel nuovo album “Rush!”

“Abbiamo un regalo tutto italiano per voi!”, hanno scritto poche ore fa i Måneskin, a sorpresa, per annunciare l’arrivo solo in digitale del brano “La fine”. La canzone, una riflessione sulle conseguenze del successo planetario, non è l’unica traccia in italiano dei 17 pezzi di “Rush!”: nella tracklist, appena divulgata e visibile qui sotto, è seguita infatti da “Il dono della vita”.