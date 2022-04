Måneskin, 1 minuto di rock inedito per l’Ucraina

Quello pubblicato dai Måneskin è un pezzo rock dark e intenso che fa da colonna sonora a un video. Nelle sequenze ci sono Damiano, Victoria, Ethan e Thomas che vengono ritratti singolarmente in bianco e nero e sono illuminati da colpi di flash. A queste immagini, si alternano alcune istantanee della distruzione portata dall’invasione russa in Ucraina. Il testo recita così: “Come puoi dormire la notte/ come puoi chiudere gli occhi/ Vivere con quelle vite nelle tue mani/ stare da solo sulla collina/ usare il tuo carburante per uccidere/ Non subiremo stando fermi/ Guardateci ballare. Balleremo sulla benzina”.