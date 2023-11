Ligabue infiamma il Forum: l’en plein milanese è servito. La scaletta

È un vero viaggio nel tempo, capace di unire più generazioni nello stesso posto: ci sono i fan di vecchissima data, ma anche i ragazzi giovanissimi che, pur non avendo vissuto la prima parte di carriera del rocker, cantano ogni singola parola di ogni singola canzone, quasi più forte di chi ha anche il doppio della loro età. E non possiamo nemmeno dire che abbiano studiato tutto in anticipo: anche a Milano, come in ogni data del tour, le canzoni cambiano, per una scaletta “unica e irripetibile” ma sempre ricca di pezzi iconici (che trovate per intero in fondo a questo pezzo).