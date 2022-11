“Negativo, libero e a casa”. Luciano Ligabue ha annunciato con un nuovo video di non essere più positivo al Covid. Ecco le date in cui verranno recuperati i concerti di Parigi e Londra: il 10 gennaio al Bataclan e l'11 allo 02 Shepherd's Bush Empire. In questi giorni ha raccontato la quarantena che l’ha tenuto in un hotel francese, costringendolo a fermare il tour europeo.