Luciano Ligabue: il nuovo album di inediti è “Dedicato a noi”

È “Dedicato a noi” il titolo del nuovo e atteso album di inediti di Luciano Ligabue. Anticipato dal singolo “Riderai”, il progetto arriverà a settembre, dopo il ritorno del rocker negli stadi. Per scoprire di più sul progetto e sulle novità in vista, compresa la partecipazione speciale a “Italia Loves Romagna” a Campovolo, non potete perdervi l’intervista al Liga di domani (martedì 30 maggio), in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana.