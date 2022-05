Lorenzo Fragola: ecco “Luna Fortuna” con Mameli per iniziare un nuovo capitolo

Qualche tempo fa, anche Mameli spendeva belle parole per l’amico e collega: “Ci conosciamo dai tempi del liceo. Abbiamo scoperto di avere, forse, troppe cose in comune”, raccontava in occasione della loro primissima collaborazione. Per presentare il nuovo progetto con Lorenzo, invece, di recente ha scritto sui social: “Negli ultimi mesi siamo stati in studio insieme e abbiamo fatto tanta musica. Ma proprio tanta tanta. Abbiamo vissuto insieme come coinquilini, litigato come fidanzati, ci siamo anche odiati per diversi giorni, come si odia una persona a cui si vuol bene. Adesso però siamo contenti”.