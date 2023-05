Loredana Bertè sta bene: "Non vedo l’ora di tornare sul palco"

Le parole hanno fatto da didascalia a un video in cui compaiono alcuni fan che hanno rivolto alla Bertè sentiti messaggi di sostegno e auguri di pronta guarigione; riprendendo una celebre frase del film "Dirty dancing", una donna ha commentato "Nessuno può mettere Loredana in un angolo", mentre un altro fan ha ricordato alla cantante che lei è "una per cui la guerra non è mai finita", citando così "Non sono una signora", uno dei più grandi successi dell'iconica artista.