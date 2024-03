Loredana Bertè si ferma ancora. Servono ulteriori accertamenti medici

I biglietti acquistati saranno validi per le nuove date. Chi sarà impossibilitato potrà richiedere i rimborsi dei biglietti per la data di Torino entro e non oltre il 5 aprile, e per la data di Brescia entro e non oltre il 20 aprile 2024, presso le prevendite dove sono stati acquistati. Il “Manifesto Tour 2024” riprenderà regolarmente a partire dal concerto programmato al Teatro Rossetti di Trieste del 3 aprile.