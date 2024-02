Loredana Bertè seconda a Una voce per San Marino: il suo commento

In un post su Instagram, la cantante si è detta dispiaciuta, ma contenta allo stesso tempo di essersi messa in gioco. Ha poi lanciato una frecciatina all’ex marito, l’ex tennista svedese Björn Borg. “Probabilmente nella giuria c’era qualche amico del mio ex marito che non mi voleva in Svezia”, ha infatti scritto ironicamente.