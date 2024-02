Loredana Bertè magica in ogni veste: grande ovazione anche da presentatrice

Fioccano applausi sempre e comunque per Loredana Bertè in questo Festival di Sanremo 2024. È lei la prima artista a salire sul palco del Teatro Ariston per la terza serata, ma non per cantare: Loredana è infatti ad aprire la lista dei 15 artisti che presenteranno i loro colleghi, chiamati invece a riproporre il brano sanremese.