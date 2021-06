Loredana Bertè: il Figlia di… Summer Tour e il nuovo album entro fine anno

Poi, il 7 agosto l'artista si esibirà a Catania, il 23 a Follonica (Grosseto), il 27 a Este (Padova), il 5 settembre a Todi (Perugia) e l'8 a Pisa. Il calendario dei concerti è in aggiornamento. L'artista ha anticipato che in scaletta ci saranno tutti i suoi successi, dagli storici a quelli più recenti, in attesa del suo nuovo album che uscirà entro la fine di quest'anno.