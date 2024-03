Loredana Bertè dopo il ricovero, il ringraziamento ai suoi "Fenz"

"Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti", ha inoltre scritto l'artista, riferendosi rispettivamente ai concerti dell'11 e del 15 marzo. I due appuntamenti sono stati posticipati al 15 maggio (Roma) e al 10 maggio (Varese).