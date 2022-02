Loredana Bertè: “Achille Lauro un genio, la cover di ‘Sei bellissima’ mi emoziona”

Sei diventata anche giudice di talent show, a The Voice Senior...

“Sono estasiata da queste persone che arrivano e si rimettono in gioco. Per tutta la vita, hanno dovuto fare altro, ma la loro passione è rimasta sempre la stessa: cantare. The Voice Senior dà questa possibilità e io sono impazzita per il loro coraggio, la loro passione e la voglia di esserci in questo mondo. Non riesco a essere cattiva nel giudizio, non se lo meritano. Io li reputo colleghi, perché sono talmente bravi… L’anno prossimo faccio iscrivere la mia corista, Aida Cooper, magari lo vince!”