“Suoniamo a Matera, una delle città storiche più antiche al mondo”, racconta il chitarrista Ghigo, “Quando ci suonammo negli anni ‘80 eravamo conosciuti solo negli ambienti giovanili. Arrivati in piazza San Francesco trovammo il palco vuoto con sopra 4 sedie. Chiedemmo il perché delle sedie e ci risposero che erano per il ‘quartetto d’archi Litfiba’. La sera la piazza era stracolma all’inverosimile, con la gente che si era arrampicata anche sui lampioni per vedere lo spettacolo”.