Litfiba, l'Ultimo Girone: “Bando alle malinconie, sarà pazzesco”

Siete stati tra i primi a fare rock italiano all'estero! Sembrerà strano ma i Litfiba hanno avuto successo prima all'estero. Il primo contratto in Francia negli anni 80 è stato in Francia con la CBS, mentre in Italia non ci considerava nessuno. Per arrivare a un pubblico più allargato in Italia ci abbiamo messo 9 anni. Abbiamo fatto la gavetta, ne siamo orgogliosi, perché è stata una storia di vita e di musica