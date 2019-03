I giocatori in questione sono Andrea Ranocchia , Daniele Padelli , Lautaro Martinez , Roberto Gagliardini e Danilo D'ambrosio . Hanno anche invitato il cantautore allo Stadio San Siro di Milano , per assistere a una loro partita , e ad Appiano Gentile , per vedere un loro allenamento .

Ieri sera ( domenica 17 marzo ), alla Fonderia Italghisa di Reggio Emilia , Luciano Ligabue ha tenuto una sorta di anteprima del suo tour 2019 (le date qui ): ha organizzato un concerto per pochi intimi, fra fan (scelti tramite sorteggio), amici e giornalisti , anche per presentare dal vivo il nuovo album Start , uscito lo scorso 8 marzo .

