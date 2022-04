Ligabue, tour europeo 2022: ecco le nuove date dei concerti

Alla luce dello spostamento, in ogni caso, tutti i possessori dei biglietti per le date europee potranno partecipare gratuitamente ad un mini-raduno del fan club che si terrà il 2 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo): in attesa di tutte le informazioni ufficiali che saranno comunicate entro il 30 aprile, sappiamo già che in questa occasione Luciano suonerà tutta la scaletta prevista per gli show di Barcellona, Bruxelles, Parigi e Londra.