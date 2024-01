Ligabue sui social in stampelle: “Ho deciso di operarmi, ma ci vediamo presto”

Luciano Ligabue in stampelle, con un piede ingessato. Inizia così il 2024 del rocker, che attraverso i social ha comunque tranquillizzato tutti: nessun incidente, ma solo un’operazione programmata per risolvere un problema al tendine d’Achille. “Ci vediamo comunque presto”, è la promessa del Liga ai fan, che lo stanno già sommergendo di auguri per una rapida ripresa.