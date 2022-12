Ligabue: sorprese in arrivo per il 2023

Dando un'occhiata ai commenti alla foto, sembra che qualcuno sappia già di cosa si tratta. Alcuni, infatti, parlano di un nuovo album in arrivo. Se fosse davvero questa la sorpresa, sarebbe il tredicesimo album in studio di Luciano. Negli ultimi due anni, intanto, Ligabue ha fatto il pieno di live, tra cui spiccano il concerto evento alla RCF Arena (Campovolo) di Reggio Emilia “30 anni in un (nuovo) giorno” e le sette date tutte sold out all'Arena di Verona tra settembre e ottobre.