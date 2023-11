A causa di un virus influenzale, Ligabue è stato costretto a rimandare tre concerti del suo tour nei palasport. Ad annunciare la brutta notizia, a ridosso del suo secondo live a Roma, è stato proprio l’artista con un video su Instagram: “Posso solo dirvi che mi dispiace veramente tanto, avevo molta voglia di divertirmi anche questa sera”, ha detto Ligabue aggiungendo: “Non posso pensare di fare un brutto concerto a Roma: non ve lo meritate voi e non me lo merito io”.