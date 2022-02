Ligabue ricorda il suo primo concerto, l'8 febbraio 1987 con gli Orazero

Il Liga ha spiegato come avessero organizzato il concerto di domenica pomeriggio, dopo che si erano giocate le partite di calcio, per non avere distrazioni di alcun tipo. L'artista e gli Orazero si sono esibiti davanti a un centinaio di persone, tra cui alcuni amici trascinati a forza: “Hanno assistito a una quasi trasformazione mia, nel senso che sembravano essersi trovati davanti un'altra persona che gli urlava le cose che io avevo scritto. In realtà ero io, che a mia volta non mi spiegavo perché mi veniva da fare così”, ha commentato.