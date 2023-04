Ligabue live a Milano: i fan cantano già il nuovo singolo Riderai

Come è solito fare, anche ieri sera, Ligabue ha fatto ballare, cantare e divertire generazioni diverse: dal bambino di 10 anni all'adulto di 60. Nessuno è riuscito a rimanere fermo su Balliamo sul mondo, per citarne una. Quando si pensava che il concerto fosse finito, tutti (ma proprio tutti) hanno urlato all'unisono: "Se non fai l'ultima noi non ce ne andiamo" (l'ultima, anzi le ultime sono state fatte). L'intero club ha continuato a cantare, anche quando la musica era finita, pezzi storici come Si viene e si va. Tutti avevano un gran voglia di godersi appieno il loro "capitano" (così lo ha definito il pubblico, intonando a più riprese "C’è solo un capitano"). Anche il capitano se l'è goduta. Lo ha pure ammesso alla fine del live. "Non so voi, ma qui noi ce la siamo spassata un bel po'. È stato bellissimo rivedervi", ha infatti ammesso. "Ci vediamo tra qualche mese", ha concluso dando appuntamento a luglio, quando si esibirà allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Olimpico di Roma.