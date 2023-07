Ligabue: “L’emozione del pubblico è lo spettacolo di cui non mi stufo mai”

Almeno un paio di volte a Milano le ho fatte (2015 e 2019), due di sicuro, forse anche tre. Le due volte che ricordo sono state molto belle. Il fatto che non ricordo se c’è stata una terza è perché sto invecchiando. In realtà, sono un po’ tiratino perché vengo da giorni molto intensi. Sono andato anche dal papa mentre facevo le prove per gli stadi. In mezzo ci sono state le prove anche per “Italia Loves Romagna”. Adesso mi riposo e stasera sarò in forma!