Ligabue, il video in cui annuncia il suo Capodanno in concerto

“Amici della Sardegna, lo so che da un bel po’ di tempo non veniamo a fare concerti nella vostra Regione, so quanto dovete sbattervi per raggiungerci in altre zone d’Italia e, per tutti questi motivi, ho deciso di accettare al volo la proposta di fare il concerto di Capodanno ad Alghero. Sarà un modo non solo per festeggiare quello che meritiamo di festeggiare, ma anche per recuperare il tempo perduto”, ha detto il rocker sulle sue pagine social. “Sarà il Capodanno più bello di sempre”, si legge fra i vari commenti entusiasti dei fan.