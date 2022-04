Ligabue: il concerto a Campovolo per i 30 anni di carriera si farà

Purtroppo però per tutelare il più possibile lo spettacolo di Campovolo e anche per l'aumento dei casi di Coronavirus in alcuni Paesi, i concerti di Ligabue previsti a maggio in Europa sono slittati a ottobre. Venerdì 15 aprile verranno annunciate le nuove date a Barcellona, Parigi, Bruxelles e Londra. I biglietti acquistati in precedenza resteranno validi. Chi, invece, non potesse prendere parte alle nuove serate potrà chiedere il rimborso del biglietto (tutte le info su www.friendsandpartners.it).