Ligabue festeggia il compleanno con una dedica speciale

Il 2 giugno 2022 a Campovolo, in occasione del 17° raduno del Ligabue fan club e a due giorni dal concerto evento “30 anni in un (nuovo) giorno” alla RCF Arena di Reggio Emilia, i due si sono esibiti per la prima volta insieme dal vivo sulle note di “Sogni di Rock'n Roll”, uno dei primi singoli della carriera del Liga.