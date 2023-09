Ligabue: “Cos’ho preso e cos’ho lasciato per arrivare fino a qui”

Per Ligabue è sempre stata una questione di prendere o lasciare. Stavolta lo dice lui stesso in una delle sue nuove canzoni dell’album “Dedicato a noi”, uscito da pochi giorni ma già indicato come uno dei più brillanti nella storia musicale del rocker. “È quello per cui sono stato più in studio nella mia carriera”, ha detto Luciano che nell’intervista con la nostra Redazione in cui ha espresso concetti al solito molto chiari. “Riderai per la mia Inter? Dopo la finale di Champions, potrebbe starci”, “Oggi gli stadi arrivano troppo in fretta? È cambiato tutto”, “La scaletta perfetta? Non esiste”. Tutte le sue parole sono in questo video.